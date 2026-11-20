İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, "Dünyada bu kadar savaş varken Gazze'de soykırım, Filistin'de soykırım, kuzeyimizde savaş, İran'a karşı savaş var. Böyle bir zamanda yaşıyoruz. Yani dünyada soykırımların devam ettiği, kimsenin bunları durduramadığı, üç büyük devlet başkanının bir araya gelip 'Birleşmiş Milletler Reformu'na ihtiyaç var." dedi.

Erdoğan, Aksaray'da yapımı tamamlanan Selçuklu Külliyesi ve Selçuklu Sosyal Tesisleri'nin açılış töreninde, Aksaray'ın Anadolu'nun maya beldelerinden biri olduğunu söyledi.

Aksaray Belediyesinin emekleriyle ayağa kalkan külliye içerisinde, çocukların da zaman geçireceği üniteler ve birimlerin olduğunu anlatan Erdoğan, şunları kaydetti:

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"Dolayısıyla çocuk eskiden olduğu gibi cami merkezli bir sosyal hayat içerisinde, caminin gölgesinde yetişiyor. Dünyada bu kadar savaş varken Gazze'de soykırım, Filistin'de soykırım, kuzeyimizde savaş, İran'a karşı savaş var. Böyle bir zamanda yaşıyoruz. Yani dünyada soykırımların devam ettiği, kimsenin bunları durduramadığı, üç büyük devlet başkanının bir araya gelip 'Birleşmiş Milletler Reformu'na ihtiyaç var.' dediği bir dünyada yaşıyoruz."

Erdoğan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 'Dünya beşten büyüktür.' sözünü anımsatarak, üç büyüklerin de aslında hep bunu söylediklerini ancak önlerindeki en büyük engelin kendileri olduğunu belirtti.

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- "Dünyada barışı egemen kılabilmek için bizim çalışmamız lazım"

Dünyanın, her bir insanı şerefli, eşref-i mahlukat olarak gören bir zihniyete ihtiyacı olduğunu vurgulayan Erdoğan, şöyle konuştu:

"Bu vesileyle inşallah buradaki bu külliye, buraya gelecek insanlar, özellikle çocuklarımız, gençlerimiz bir caminin gölgesinde oturdukları zaman arkadaşlarıyla sohbet ettikleri zaman inşallah yeniden Somuncu Baba'yı hatırlarlar, Mevlana'yı, Hacı Bektaş'ı düşünürler. Yeniden bu topraklarda ve bütün dünyada barışı egemen kılabilmek için bizim çalışmamız lazım. Bizim birbirimize tebessüm etmemiz, dua etmemiz, birbirimizi sevmemiz lazım. İnsanların birbirine yeniden iyiyi, güzeli anlattığı zamanlara ihtiyacımız var. Onların hasretini çekiyoruz. Bunu başarabilmek duasıyla hayırlı uğurlu olsun. Belediye başkanımıza, emeği geçenlere teşekkür ediyorum."

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Açılış töreninde Aksaray Valisi Murat Duru, AK Parti Aksaray milletvekilleri Cengiz Ayoğdu ile Hüseyin Altınsoy ve Belediye Başkanı Evren Dinçer de birer konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından program dua edilmesi ve kurdele kesilmesiyle sona erdi.

Erdoğan daha sonra Somuncu Baba Kültür Merkezi'nde gençlerle söyleşi programına katıldı.