Aksaray'da emekli olan okul müdürünü öğrenciler uğurladı
Aksaray'da 40 yıllık eğitim hayatını tamamlayarak emekli olan Atatürk Anadolu Lisesi Müdürü Hızır Faruk Maraşlıoğlu'nu öğrencileri uğurladı.
Aksaray'da 40 yıllık eğitim hayatını tamamlayarak emekli olan Atatürk Anadolu Lisesi Müdürü Hızır Faruk Maraşlıoğlu'nu öğrencileri uğurladı.
Atatürk Anadolu Lisesi öğrencileri, müdürleri için uğurlama programı hazırladı.
Her zamanki gibi okulunun yolunu tutan Maraşlıoğlu'nu, okuluna kısa bir mesafe kala öğrencileri karşıladı.
Ellerinde "40 yılın son zili, binlerce kalbin öğretmeni" yazılı pankart taşıyan öğrenciler, büyük şaşkınlık yaşayan müdürlerine son okul yürüyüşünde eşlik etti.
Yıllardır tek başına yürüdüğü okul yolunu bu kez öğrencileriyle birlikte tamamlayan Maraşlıoğlu, okul bahçesine ulaştığında öğretmenlerin ve öğrencilerin alkışlarıyla karşılandı.
Öğrencilerinin sürprizi karşısında duygusal anlar yaşayan Maraşlıoğlu, kendisine gösterilen sevgi ve vefa karşısında öğrencilerine ve meslektaşlarına teşekkür etti.
Emekliye ayrılan Hızır Faruk Maraşlıoğlu, öğrencilerinin ve meslektaşlarının alkışları eşliğinde uğurlandı.
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