Kaza, saat 13.00 sıralarında Aksaray- Nevşehir kara yolu Alayhan mevkisinde meydana geldi. Ankara'dan Şırnak'a giden sürücüsü henüz belirlenemeyen 33 ANR 034 plakalı yolcu otobüsü, kontrolden çıkıp devrildi. Kazada 19 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralılardan 18'i ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, 1'i de Nevşehir'deki hastaneye kaldırıldı.

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