Kesilen ağacın altında kalıp yaşamını yitirdi

Olay, Kedirli köyünde meydana geldi. Camili köyünde oturan 6 çocuk babası Beyazıt Yeşilöz, yardım için ağaç kesimin yapılacağı Kedirli köyüne gitti. Burada Hazret E.'nin (24) kestiği kavak ağacı, Yeşilöz'ün üzerine devrildi. Ağacın altında kalan Yeşilöz, yaralandı. Ağacın altından çıkarılan Yeşilöz, ihbar çağrılan ambulansla Ortaköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yeşilöz, burada yaşamını yitirdi. Hazret E. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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