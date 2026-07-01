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        Şehit Ulaştırma Uzman Çavuş Abdurrahman Hilal, Aksaray'da son yolculuğuna uğurlandı

        Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde askeri aracın kaza yapması sonucu yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit düşen Ulaştırma Uzman Çavuş Abdurrahman Hilal'in cenazesi, memleketi Aksaray'da toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2026 - 14:21 Güncelleme:
        Şehit Ulaştırma Uzman Çavuş Abdurrahman Hilal, Aksaray'da son yolculuğuna uğurlandı

        Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde askeri aracın kaza yapması sonucu yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit düşen Ulaştırma Uzman Çavuş Abdurrahman Hilal'in cenazesi, memleketi Aksaray'da toprağa verildi.

        Şehit Hilal'in Türk bayrağına sarılı naaşı, Somuncubaba Külliyesi morgundan alınarak cenaze töreninin yapılacağı Ulu Cami avlusuna getirildi.

        Şehidin 8 aylık eşi Neslihan, babası Hacı Ömer ile annesi Güler Hilal'in güçlükle ayakta durduğu görüldü.

        Protokol üyeleri ile vatandaşlar, şehidin babası Hacı Ömer Hilal ile aile bireylerine başsağlığı diledi.

        Şehidin annesi Güler, babası Hacı Ömer ve eşi Neslihan Hilal, Türk bayrağına sarılı naaşa sarılarak gözyaşı döktü.

        İl Müftüsü Veysel Işıldar'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından şehit Hilal'in naaşı, Aksaray Şehitliği'nde toprağa verildi.

        Törene şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Aksaray Valisi Murat Duru, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, İYİ Parti Aksaray Milletvekili Turan Yaldır, MHP Aksaray Milletvekili Ramazan Kaşlı, Belediye Başkanı Evren Dinçer, Kara Kuvvetleri Lojistik Komutanlığı Mühimmat Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş, askeri ve mülki erkan ile çok sayıda vatandaş katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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