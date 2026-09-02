2 bin yıllık tarih Antalya'nın kalbinde, Kaleiçi'nde yaşatılıyor

HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - Antalya'da Bergama Krallığı'ndan Roma'ya, Bizans'tan Selçuklu ve Osmanlı'ya uzanan köklü geçmişin izlerini taşıyan Kaleiçi, tarihi yapıları, surları, mimarisi ve begonvillerle süslü dar sokaklarıyla yılın her döneminde ziyaretçilerine adeta açık hava müzesi deneyimi sunuyor.

Antalya'nın tarihi kent merkezi Kaleiçi, yerli ve yabancı turistlerin kentin geçmişine tanıklık ettiği önemli turizm noktalarının başında geliyor.

Milattan önce 2. yüzyılın ortalarında Bergama Kralı II. Attalos tarafından liman kentine dönüştürülen Kaleiçi, tarih boyunca farklı medeniyetlere ev sahipliği yaptı. Bölge, 1972'de "sit alanı" ilan edilerek koruma altına alındı.

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Kaleiçi'nde 85 anıtsal yapı, 6 cami, 3 medrese, 4 türbe, 5 hamam, 56 burç ile kale ve surların yanı sıra 456 sivil mimarlık örneği yapı bulunuyor.

Tarihi evleri, küçük dükkanları, restoranları, yat limanı ve dar sokaklarıyla ziyaretçilerine farklı bir atmosfer sunan Kaleiçi, geçmişle bugünün iç içe geçtiği yapısıyla dikkati çekiyor.

- Tarihin simge yapıları Kaleiçi'nde

Kaleiçi'ne girişte ziyaretçileri Antalya'nın simge eserlerinden Yivli Minare karşılıyor. UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan ve kentin ilk Türk-İslam eserlerinden biri olarak kabul edilen Yivli Minare, bölgenin siluetine damga vuruyor.

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Kale kapısının hemen yanında yer alan Saat Kulesi de Kaleiçi'nin önemli tarihi yapıları arasında bulunuyor. Roma döneminden kalan sur burçlarından biri üzerine inşa edilen yapı, Osmanlı döneminde saat kulesine dönüştürülerek bugüne ulaştı.

Selçuklu Sultanı I. Alaeddin Keykubat döneminde yaptırılan Antalya Mevlevihanesi de Kaleiçi'nin önemli tarihi yapılarından biri olarak ziyaret edilebiliyor.

Antalya'da Osmanlı döneminde camiye dönüştürülen Şehzade Korkut Camisi, halk arasında "Kesik Minare" olarak da biliniyor. Roma İmparatoru Hadrianus'un Antalya'yı ziyareti anısına inşa edilen Hadrianus Kapısı ise kentin en önemli tarihi girişlerinden biri olarak öne çıkıyor.

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Denize açılan bölümde yer alan Hıdırlık Kulesi de Kaleiçi'nin en bilinen yapıları arasında bulunuyor. Yarım daire biçiminde doğal liman özelliği taşıyan Yat Limanı ise bölgeyi ziyaret edenlerin gezi rotalarının önemli duraklarından birini oluşturuyor.

- Antalya'nın en değerli noktası Kaleiçi

Antalya Valisi Hulusi Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kaleiçi'nin çok sayıda değerli tarihi eseri bünyesinde barındırdığını söyledi.

Kaleiçi'nin Antalya'nın en önemli cazibe merkezlerinden biri olduğunu belirten Şahin, bölgenin turistlerin kentte en çok ziyaret ettiği nokta olduğunu dile getirdi.

Şahin, "Antalya Havalimanı'ndan ayrılan turistlere 'Nereleri gezdiniz?' diye sorulduğunda birinci sırada Kaleiçi çıkmış. Yani Antalya'nın en çok ziyaret edilen noktası Kaleiçi, gerçekten markası. Aynı zamanda Antalyalılar için çok nostaljik ve romantik bir yer." dedi.

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Kaleiçi'ni bir sinema platformuna benzeten Şahin, her sokağın ziyaretçiye farklı bir manzara sunduğunu ifade etti.

Bölgenin korunması ve geliştirilmesi için otel işletmecileriyle çalışmalar yürüttüklerini belirten Şahin, Kaleiçi'nin geleceğinin parlak olduğunu söyledi.

Şahin, "4-5 yıl sonra Kaleiçi'ndeki herhangi bir iş yerinin değerinin bugünden çok daha ötelere ulaştığını göreceksiniz. Antalya'nın en değerli noktası Kaleiçi." diye konuştu.

- 2 bin yıldır yaşayan bir şehir

Antalya Turistik Otelciler ve Pansiyoncular Birliği Başkanı Alp Özel de Kaleiçi'nin 2 bin yıldan uzun süredir ayakta duran tarihi bir kent olduğunu belirtti.

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Kaleiçi'nin her köşesinin geçmişin izlerini taşıdığını ve bugünün koşullarına uygun farklı güzellikleri barındırdığını ifade eden Özel, bölgenin günde yaklaşık 40 bin ziyaretçiyi ağırladığını söyledi.

Ziyaretçilerin Kaleiçi'nde Bergama Krallığı'ndan Roma'ya, Bizans'tan Selçuklu ve Osmanlı'ya kadar farklı dönemlerin izlerini görebildiğini dile getiren Özel, şunları kaydetti:

"2 bin yıldan fazla bir medeniyet zincirinin izlerini burada görebilirsiniz. Osmanlı'yı, Selçuklu'yu, Doğu Roma'yı, antik çağlardan kalma eserleri görebilirsiniz. 2 bin yıldan beri yaşayan bir şehir burası."