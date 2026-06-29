Adrasan sahili yürüyüş yolunda aydınlatma çalışmaları tamamlandı

Kumluca ilçesindeki Adrasan Mahallesi sahilinde bulunan yürüyüş yolunda, belediye tarafından yapılan aydınlatma çalışmaları tamamlandı.



Kumluca Belediyesi tarafından gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında, Adrasan sahilinde yer alan bir buçuk kilometrelik sahil yürüyüş yolu boyunca 75 aydınlatma direği montajı yapıldı.



Aydınlatma çalışmasıyla sahil yürüyüş yolu, akşam saatlerinde daha güvenli ve estetik bir görünüme kavuştu.



Kumluca Belediyesi Başkanı Mesut Avcıoğlu, Adrasan'ın ilçenin önemli turizm destinasyonlarından biri olduğunu, buna bağlı olarak sahilde belediye olarak bazı çalışmalar yaptıklarını belirtti.



Özellikle akşam saatlerinde sahil yolunun daha güvenli olması için aydınlatma çalışması yaptıklarını anlatan Avcıoğlu, "Adrasan sahilinde yerli ve yabancı misafirlerin daha konforlu bir şekilde tatillerini yapmaları amacıyla çalışmalar yapıyoruz. Doğal görünüme zarar vermeden daha güvenli bir yürüyüş yolu olması için aydınlatma yaptık. Mahalle sakinlerimize, misafirlerimize hayırlı olsun. Emeği geçen personellerimize de teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

