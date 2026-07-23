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        AK Parti Antalya Milletvekili Çavuşoğlu, Serik Belediyesini ziyaret etti

        AK Parti Antalya Milletvekili ve TBMM NATO Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Başkanı Mevlüt Çavuşoğlu, Serik Belediye Başkanı Op. Dr. Kadir Kumbul'u ziyaret ederek, ilçenin öncelikli sorunlarının çözümü için iş birliği içinde çalıştıklarını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2026 - 15:51 Güncelleme:
        AK Parti Antalya Milletvekili Çavuşoğlu, Serik Belediyesini ziyaret etti

        AK Parti Antalya Milletvekili ve TBMM NATO Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Başkanı Mevlüt Çavuşoğlu, Serik Belediye Başkanı Op. Dr. Kadir Kumbul'u ziyaret ederek, ilçenin öncelikli sorunlarının çözümü için iş birliği içinde çalıştıklarını söyledi.

        Serik Belediyesi'nde gerçekleşen ziyarette AK Parti Serik İlçe Başkanı Ahmet Söker ve parti teşkilatı da yer aldı.

        Ziyaretin ardından açıklama yapan Çavuşoğlu, Kumbul ile daha önce de birlikte çalıştıklarını belirterek, seçimlerin ardından Serik'e hizmet noktasında güç birliği yaptıklarını ifade etti.

        Serik'in en önemli sorunlarından birinin tapu meselesi olduğunu dile getiren Çavuşoğlu, milletvekilleri, belediye yönetimi ve ilçe teşkilatının konunun çözümü için koordineli şekilde çalışma yürüttüğünü, ilgili kurumlarla yapılan görüşmelerden olumlu sonuçlar beklediklerini kaydetti.

        Yeni devlet hastanesiyle ilgili tartışmalara da değinen Çavuşoğlu, hastane yerinin belirlendiğini, resmi yazışmaların tamamlandığını ve sürecin planlandığı şekilde ilerlediğini belirterek, "Serik Devlet Hastanesi'ni ilçemize kazandıracağız. Kaynağımız hazır, yerimiz belli, prosedürler devam ediyor." dedi.

        Çavuşoğlu, hastanenin yapılmayacağını öne süren söylemlerin gerçeği yansıtmadığını ifade ederek vatandaşların endişe etmesini gerektirecek bir durum olmadığını söyledi.

        Ziyaretin sonunda Serik Belediye Başkanı Op. Dr. Kadir Kumbul, Çavuşoğlu'na yöresel Serik bıçağı ile çiçek takdim etti.



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