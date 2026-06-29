AK Parti Antalya Milletvekili Kemal Çelik'in ağabeyi hayatını kaybetti

AK Parti Antalya Milletvekili Kemal Çelik'in ağabeyi Hasan Çelik, geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.



Hasan Çelik için Serik ilçesine bağlı Karadayı Mahallesi'nde cenaze töreni düzenlendi.





İlçe Müftüsü İbrahim Köksal'ın yaptığı duanın ardından Karadayı Mahalle Mezarlığı'nda cenaze namazı kılındı. Çelik, namazın ardından aynı mezarlıkta toprağa verildi.



Cenaze törenine Antalya Valisi Hulusi Şahin, AK Parti Antalya milletvekilleri Mustafa Köse ile İbrahim Ethem Taş, AK Parti Antalya İl Başkanı Ali Çetin, MHP Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan, Serik Kaymakamı Cemal Şahin, İl Emniyet Müdürü Sabit Akın Zaimoğlu, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Ahmet Kavukçu, MHP Antalya İl Başkanı Sadullah Güneş, Serik Belediye Başkanı Kadir Kumbul, Serik Cumhuriyet Başsavcısı Muhammed Kaan Özel, AK Parti Serik İlçe Başkanı Ahmet Söker, MHP Serik İlçe Başkanı Ahmet Güzel, kurum müdürleri, aile yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.



Hasan Çelik, dün geçirdiği kalp krizinin ardından Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırılmış, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

