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        AK Parti Manavgat İlçe Başkanı Öz, partinin kuruluşunun 25. yılını kutladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.08.2026 - 12:57 Güncelleme:
        AK Parti Manavgat İlçe Başkanı Öz, partinin kuruluşunun 25. yılını kutladı

        AKParti Manavgat İlçe Başkanı Süleyman Öz, AK Parti'nin kuruluşunun 25. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Öz, mesajında Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle Manavgat İlçe Başkanı olarak görev yapmanın onur ve sorumluluğunu taşıdığını belirtti.

        AK Parti'nin kuruluşundan bu yana Türkiye'nin büyümesi, güçlenmesi ve vatandaşların refahının artırılması amacıyla çalışmalar yürüttüğünü ifade eden Öz, partisinin 25 yıldır "Türkiye Yüzyılı" hedefleri doğrultusunda çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.

        Manavgat, Antalya ve Türkiye için aynı azim, inanç ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceklerini belirten Öz, partisinin kuruluşundan bugüne kadar görev yapan teşkilat mensupları ve dava arkadaşlarına teşekkür etti.

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        Öz, mesajında şu ifadelere yer verdi:

        "Başta Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, AK Parti'mizin kuruluşundan bugüne kadar emek veren tüm teşkilat mensuplarımıza, dava arkadaşlarımıza ve bizlere her zaman güç veren aziz milletimize şükranlarımı sunuyorum. Millet için, memleket için, Türkiye için hep birlikte nice 25 yıllara."

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