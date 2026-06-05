Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Aksekili öğrenciler Estonya'da staja katıldı

        Aksekili öğrenciler Estonya'da staja katıldı

        Antalya'nın Akseki ilçesinden 4 öğrenci, Estonya'da staj programına katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2026 - 17:26 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aksekili öğrenciler Estonya'da staja katıldı

        Antalya'nın Akseki ilçesinden 4 öğrenci, Estonya'da staj programına katıldı.


        İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen Erasmus+ 2025 Yılı Mesleki Eğitim Akreditasyonu programı kapsamında Aksekili 4 öğrenci, Estonya’da okul öncesi eğitim alanında 28 günlük staj programında yer aldı.

        Öğrenciler, Sindi Lasteaed Anaokulunda gerçekleştirilen stajda, erken çocukluk eğitimi uygulamalarını yerinde gözlemleme fırsatı buldu.

        Öğrenciler staj süresince çocuklarla etkili iletişim, oyun etkinlikleri, sanat ve müzik çalışmaları, günlük eğitim planlaması ile özel gereksinimli çocuklara yönelik uygulamalar hakkında deneyim kazandı.

        Akseki İlçe Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbel, öğretmen ve öğrencileri makamında kabul etti. Program hakkında bilgi alan Akbel, öğrencilerle bir süre sohbet ederek uluslararası projelerin eğitim hayatına önemli katkılar sunduğunu belirtti.

        Stajda öğrencilere refakat eden Çocuk Gelişimi Öğretmeni Sibel Kaplan, AA muhabirine, Erasmus+ projelerinin öğrencilerin hem mesleki hem de kişisel gelişimlerine önemli katkılar sunduğunu söyledi.

        Projeye dahil olmaktan mutluluk duyduklarını belirten Kaplan, "Öğrencilerimiz burada sadece mesleki deneyim kazanmadı, aynı zamanda özgüven, sorumluluk alma, iletişim kurma ve farklı kültürleri tanıma konusunda da önemli gelişim gösterdi." dedi.

        Türk kültürünü de tanıtma fırsatı bulduklarını anlatan Kaplan, öğrenci ve öğretmenlerle birlikte ebru sanatı çalışması hediye ettiklerini, yöresel oyunlar sergilediklerini ifade etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "F.Bahçe'yi R.Madrid'in üstüne çıkaracağız"
        "F.Bahçe'yi R.Madrid'in üstüne çıkaracağız"
        Katılım bankacılığında tarihi birleşme
        Katılım bankacılığında tarihi birleşme
        "Zelenskiy'le görüşmenin bir anlamı yok"
        "Zelenskiy'le görüşmenin bir anlamı yok"
        Italiano, Beşiktaş için İstanbul'da!
        Italiano, Beşiktaş için İstanbul'da!
        Ankara'yı sağanak vurdu! Bakanlık'tan 5 il için uyarı
        Ankara'yı sağanak vurdu! Bakanlık'tan 5 il için uyarı
        Bugün Ne Oldu? 5 Haziran 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 5 Haziran 2026 haberleri
        Korkunun faturası 15 milyon! “Gizli görevdesin” dolandırıcılığı!
        Korkunun faturası 15 milyon! “Gizli görevdesin” dolandırıcılığı!
        Galatasaray'a Jhon Duran önerisi!
        Galatasaray'a Jhon Duran önerisi!
        Emine Erdoğan 'Sıfır Atık Forumu'nda konuştu
        Emine Erdoğan 'Sıfır Atık Forumu'nda konuştu
        Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen CHP'den istifa etti
        Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen CHP'den istifa etti
        Kılıçdaroğlu'na grup toplantısı sorusu
        Kılıçdaroğlu'na grup toplantısı sorusu
        "Hoş geldin Şebo"
        "Hoş geldin Şebo"
        Maaş zamlarında 5 aylık enflasyon farkı belli oldu
        Maaş zamlarında 5 aylık enflasyon farkı belli oldu
        MSB'den 'bedelli' uyarısı
        MSB'den 'bedelli' uyarısı
        Mayıs ayı enflasyonu açıklandı
        Mayıs ayı enflasyonu açıklandı
        İbrahim Tatlıses'ten açıklama
        İbrahim Tatlıses'ten açıklama
        İşte Dünya Kupası'nın en değerli 11'i
        İşte Dünya Kupası'nın en değerli 11'i
        Hollywood'u sarsan cinayet
        Hollywood'u sarsan cinayet
        TOKİ kampanyasında detaylar
        TOKİ kampanyasında detaylar
        A Milli Takım, Venezuela karşısında!
        A Milli Takım, Venezuela karşısında!

        Benzer Haberler

        60 kişilik bölümünün tek kadın öğrencisi Bahar'ın mezuniyet sevinci
        60 kişilik bölümünün tek kadın öğrencisi Bahar'ın mezuniyet sevinci
        Polisi görünce kaçmak istedi, 34 dosyadan 23 yıl hapis cezası ile arandığı...
        Polisi görünce kaçmak istedi, 34 dosyadan 23 yıl hapis cezası ile arandığı...
        Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Atmaca'dan enerji verimliliği uyarısı
        Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Atmaca'dan enerji verimliliği uyarısı
        Babasından ilham aldı, 59 erkek öğrenci arasından tek kız öğrenci olarak me...
        Babasından ilham aldı, 59 erkek öğrenci arasından tek kız öğrenci olarak me...
        Kazak turistler Antalya'yı hizmet kalitesi, dil, kültür yakınlığı dolayısıy...
        Kazak turistler Antalya'yı hizmet kalitesi, dil, kültür yakınlığı dolayısıy...
        Antalya'da uydu cihazı takılan 3 yeşil deniz kaplumbağası denize bırakıldı
        Antalya'da uydu cihazı takılan 3 yeşil deniz kaplumbağası denize bırakıldı