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        Alanya açıklarında Akdeniz foku görüntülendi

        Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında nesli tükenme tehlikesi altında olan Akdeniz foku görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.09.2026 - 17:10 Güncelleme:
        Alanya açıklarında Akdeniz foku görüntülendi

        Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında nesli tükenme tehlikesi altında olan Akdeniz foku görüntülendi.

        İlçede avlanmak için tekneyle denize açılan balıkçılar, Keykubat Plajı açıklarında deniz yüzeyinde yüzen bir Akdeniz foku fark etti.

        Bir süre teknenin çevresinde yüzen fok cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Görüntülerde, Akdeniz fokunun denizde bir süre yüzdükten sonra gözden kaybolduğu anlar yer alıyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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