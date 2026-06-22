Alanya açıklarında balina görüntülendi
Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında görülen balina cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Giriş: 22.06.2026 - 12:00 Güncelleme:
Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında görülen balina cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Alanya Kalesi açıklarında teknesiyle seyir halinde olan Rusya uyruklu amatör balıkçı Ruslan Chernyshev, deniz yüzeyinde hareketlilik fark etti.
Suda balina olduğunu anlayan Chernyshev, bir süre takip ettikleri balinayı cep telefonu kamerasıyla kayda aldı.
Görüntülerde, bir süre su yüzeyinde görülen balina daha sonra gözden kayboluyor.
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