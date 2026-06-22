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        Alanya açıklarında balina görüntülendi

        Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında görülen balina cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.06.2026 - 12:00 Güncelleme:
        Alanya açıklarında balina görüntülendi

        Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında görülen balina cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Alanya Kalesi açıklarında teknesiyle seyir halinde olan Rusya uyruklu amatör balıkçı Ruslan Chernyshev, deniz yüzeyinde hareketlilik fark etti.

        Suda balina olduğunu anlayan Chernyshev, bir süre takip ettikleri balinayı cep telefonu kamerasıyla kayda aldı.

        Görüntülerde, bir süre su yüzeyinde görülen balina daha sonra gözden kayboluyor.

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