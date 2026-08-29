Alanya'da döviz bürosu soygunuyla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı

Antalya'nın Alanya ilçesindeki döviz bürosuna düzenlenen silahlı soygunla ilgili gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

Güllerpınarı Mahallesi Ahmet Tokuş Bulvarı'ndaki döviz bürosuna dün düzenlenen silahlı soygunun ardından yapılan çalışmayla şüphelilerin kimlikleri belirlendi.

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin 8 saatlik teknik ve fiziki takibi sonucu olayı gerçekleştirdiği öne sürülen S.G. ile olayla bağlantısı olduğu tespit edilen A.U. ve A.Ç, ikametlerine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Operasyonda ele geçirilen 400 bin lira ise iş yeri sahibine teslim edildi.

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Alanya ilçesinde dün döviz bürosuna gelen maskeli ve silahlı şüpheli, kendisine direnen iş yeri sahibi Y.E'yi yaraladıktan sonra olay yerinden kaçmış, döviz bürosundan 400 bin liranın çalındığı belirlenmişti.