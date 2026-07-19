Alanya'da elektrik direğindeki arızayı gidermeye çalışırken akıma kapılan işçi öldü

Antalya'nın Alanya ilçesinde elektrik direğindeki arızayı gidermeye çalışırken akıma kapılan işçi hayatını kaybetti. Kestel Mahallesi'ndeki bir elektrik direğinde meydana gelen arızaya müdahale eden elektrik dağıtım şirketi personeli Kürşat Çetin (22), elektrik akımına kapıldı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Elektrik direğinden indirilen Çetin'in sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, yaşamını yitirdiği belirlendi.

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