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        Alanya'da firari hükümlü yakalandı

        Antalya'nın Alanya ilçesinde hakkında kesinleşmiş 13 yıl 9 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2026 - 13:17 Güncelleme:
        Alanya'da firari hükümlü yakalandı

        Antalya'nın Alanya ilçesinde hakkında kesinleşmiş 13 yıl 9 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.


        İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmada "uyuşturucu madde ticareti" suçundan kesinleşmiş 13 yıl 9 ay hapis cezası bulunan G.Ç'nin (38) yakalanması için teknik takip gerçekleştirildi.

        Güllerpınarı Mahallesi'nde yakalanan hükümlü, sevk edildiği adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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