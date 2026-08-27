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        Alanya'da firari hükümlü yakalandı

        Antalya'nın Alanya ilçesinde hakkında kesinleşmiş 11 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.08.2026 - 10:37 Güncelleme:
        Alanya'da firari hükümlü yakalandı

        Antalya'nın Alanya ilçesinde hakkında kesinleşmiş 11 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmada "dolandırıcılık" suçundan kesinleşmiş 11 yıl hapis cezası bulunan A.Y'nin (20) yakalanması için teknik takip gerçekleştirildi.

        Kestel Mahallesi'nde yakalanan hükümlü, sevk edildiği adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

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