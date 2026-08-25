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        Alanya'da refüje çarpıp devrilen hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı

        Antalya'nın Alanya ilçesinde refüje çarparak devrilen hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.08.2026 - 09:38 Güncelleme:
        Alanya'da refüje çarpıp devrilen hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı

        Antalya'nın Alanya ilçesinde refüje çarparak devrilen hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı.

        Kargıcak Mahallesi D-400 kara yolunda M.Ö. (41) idaresindeki 07 AKC 826 plakalı hafif ticari araç, iddiaya göre aniden önüne çıkan bisikletliye çarpmamak için manevra yaptı. Sol şeride geçen araç, refüje çarparak devrildi.

        Kazada sürücü M.Ö. ile araçta bulunan E.Ö. (29) yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerce araçtan çıkarılan yaralılar, Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Kaza nedeniyle bir süre aksayan trafik, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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