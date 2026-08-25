Alanya'da refüje çarpıp devrilen hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı

İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerce araçtan çıkarılan yaralılar, Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kargıcak Mahallesi D-400 kara yolunda M.Ö. (41) idaresindeki 07 AKC 826 plakalı hafif ticari araç, iddiaya göre aniden önüne çıkan bisikletliye çarpmamak için manevra yaptı. Sol şeride geçen araç, refüje çarparak devrildi.

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