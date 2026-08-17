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        Alanya'da restoranın mutfağında çıkan yangın söndürüldü

        Antalya'nın Alanya ilçesindeki bir restoranın mutfağında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.08.2026 - 11:20 Güncelleme:
        Alanya'da restoranın mutfağında çıkan yangın söndürüldü

        Antalya'nın Alanya ilçesindeki bir restoranın mutfağında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Konaklı Mahallesi İstiklal Caddesi'ndeki bir restoranın mutfak bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürülen yangın, mutfakta hasara yol açtı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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