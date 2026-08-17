Alanya'da restoranın mutfağında çıkan yangın söndürüldü
Antalya'nın Alanya ilçesindeki bir restoranın mutfağında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Giriş: 17.08.2026 - 11:20 Güncelleme:
Antalya'nın Alanya ilçesindeki bir restoranın mutfağında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Konaklı Mahallesi İstiklal Caddesi'ndeki bir restoranın mutfak bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürülen yangın, mutfakta hasara yol açtı.
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