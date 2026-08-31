Alanya'da sürücünün otomobiliyle geri manevra yaparken çarptığı eşi hayatını kaybetti

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Mustafa Yiğit (76), kullandığı 07 HVN 52 plakalı otomobiliyle Bayırkozağacı Mahallesi'nde kendilerine ait bahçede geri manevra yaptığı sırada eşi Yeter Yiğit'e (78) çarptı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.