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        Alanya'da sürücünün otomobiliyle geri manevra yaparken çarptığı eşi hayatını kaybetti

        Antalya'nın Alanya ilçesinde sürücünün aracıyla geri manevra yaptığı sırada çarptığı eşi yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.08.2026 - 15:09 Güncelleme:
        Alanya'da sürücünün otomobiliyle geri manevra yaparken çarptığı eşi hayatını kaybetti

        Antalya'nın Alanya ilçesinde sürücünün aracıyla geri manevra yaptığı sırada çarptığı eşi yaşamını yitirdi.

        Mustafa Yiğit (76), kullandığı 07 HVN 52 plakalı otomobiliyle Bayırkozağacı Mahallesi'nde kendilerine ait bahçede geri manevra yaptığı sırada eşi Yeter Yiğit'e (78) çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekibince yapılan kontrolde Yeter Yiğit'in hayatını kaybettiği belirlendi.

        Kadının cenazesi Alanya Belediye Morgu'na kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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