Alanya'da tarım alanında çıkan yangın söndürüldü

Antalya'nın Alanya ilçesinde tarım alanında çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Yeniköy Mahallesi'nde zirai alanda henüz belirlenmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Alanya Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangına 1 helikopter, çok sayıda arazöz ve Orman İşletme Müdürlüğü personeliyle müdahalede bulunuldu. Ekiplerin yaklaşık bir saatlik çalışmasıyla söndürülen yangın sonrası bölgede soğutma çalışması gerçekleştirildi. Yangında yaklaşık 2 dönümlük alan zarar gördü.

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