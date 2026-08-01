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        Alanyaspor, yeni sezon hazırlıklarını Erzurum'da sürdürdü

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor, yeni sezon hazırlıklarına Erzurum Palandöken Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2026 - 17:47 Güncelleme:
        Alanyaspor, yeni sezon hazırlıklarını Erzurum'da sürdürdü

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor, yeni sezon hazırlıklarına Erzurum Palandöken Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde devam etti.

        Turuncu-yeşilli ekip, kamp programı kapsamında günün ilk antrenmanını teknik direktör Joao Pereira yönetiminde gerçekleştirdi.

        Isınma hareketleriyle başlayan idmanda futbolcular, top kapma ve dar alanda oyun çalışmaları yaptı.

        Akdeniz ekibi, Erzurum'daki hazırlıklarını 5 Ağustos'a kadar sürdürecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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