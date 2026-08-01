Alanyaspor, yeni sezon hazırlıklarını Erzurum'da sürdürdü

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor, yeni sezon hazırlıklarına Erzurum Palandöken Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde devam etti. Turuncu-yeşilli ekip, kamp programı kapsamında günün ilk antrenmanını teknik direktör Joao Pereira yönetiminde gerçekleştirdi. Isınma hareketleriyle başlayan idmanda futbolcular, top kapma ve dar alanda oyun çalışmaları yaptı. Akdeniz ekibi, Erzurum'daki hazırlıklarını 5 Ağustos'a kadar sürdürecek.

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