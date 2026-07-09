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        Alanyaspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor, 2026-2027 sezonu hazırlıklarına devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2026 - 21:06 Güncelleme:
        Alanyaspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor, 2026-2027 sezonu hazırlıklarına devam etti.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, turuncu-yeşilli futbolcular, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde teknik direktör Joao Pereira yönetiminde idman yaptı.

        Futbolcular ısınma ve pas çalışmasıyla başladıkları idmanı taktik çalışmayla tamamladı.

        Alanyaspor, hazırlıklarını yarın yapacağı çift antrenmanla sürdürecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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