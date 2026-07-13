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        Alanyaspor'da sağlık sponsorluğu anlaşması imzalandı

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor, Anatolia Hospital ile sağlık sponsorluğu anlaşması imzaladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.07.2026 - 16:26 Güncelleme:
        Alanyaspor'da sağlık sponsorluğu anlaşması imzalandı

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor, Anatolia Hospital ile sağlık sponsorluğu anlaşması imzaladı.

        Cengiz Aydoğan Spor Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde konuşan kulüp başkanı Hasan Çavuşoğlu, sporda sağlığın önemine dikkati çekti.

        Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

        "Alanyasporlu futbolcularımız tüm sağlık hizmetlerini hiç beklemeden hallediyor. Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Koç'a da çok teşekkür ediyorum. Yine Alanyaspor ile sponsorluğu devam ettirdiler. Kulübümüzün tüm altyapı dahil sağlık sponsorluğunu üstlendiler, herkese çok teşekkür ediyorum."

        Anatolia Hospital Alanya Hastanesi Genel Müdürü Ali Uzuner de Alanya'nın en önemli değerlerinden olan Alanyaspor'a bu yıl da sponsor olmaktan kurum adına büyük mutluluk duyduklarını belirtti.

        Uzuner, yeni sezonda Akdeniz temsilcisine başarılar diledi.

        Anatolia Hospital Marka ve İletişim Direktörü Ömer Veysel Oto ise kurum olarak sanatın ve sporun yanında yer almaktan mutluluk duyduklarını ifade ederek, "Akdeniz'in incisi olan Alanyaspor'un yanında olmak bizlere mutluluk veriyor. Bu anlamda sponsorluğumuzun hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

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