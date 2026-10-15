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        Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde "Gezen Sinema" etkinliği yapılacak

        63. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında düzenlenecek "Gezen Sinema" etkinliği Antalya'nın 16 ilçesinde düzenlenecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.10.2026 - 19:34 Güncelleme:
        Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde "Gezen Sinema" etkinliği yapılacak

        63. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında düzenlenecek "Gezen Sinema" etkinliği Antalya'nın 16 ilçesinde düzenlenecek.

        Büyükşehir Festival basın bürosundan yapılan açıklamaya göre, 24-31 Ekim'de gerçekleştirilecek Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında kentin farklı ilçelerinde sinema kültürünü yaygınlaştırmak ve her yaştan sinemaseveri bir araya getirmek amacıyla etkinlikler gerçekleştirilecek.

        Bu kapsamda Gezen Sinema etkinliğiyle "Her Şeyin Başı Merkür", "Takıntılar", "Eşkıya" ve "Gönül Yarası" filmleri izleyiciyle buluşacak.

        Sekiz gün sürecek etkinlik kapsamında gösterimler Akseki, Aksu, Alanya, Demre, Döşemealtı, Elmalı, Finike, Gazipaşa, Kaş, Kemer, Kepez, Konyaaltı, Korkuteli, Kumluca, Manavgat ve Serik ilçelerinde yapılacak.

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        Gezen Sinema etkinliğinin ilk gösterimleri 16 Ekim'de Akseki Belediyesi Kültür Salonu'nda "Eşkıya", Elmalı Muhammed Hamdi Yazır Kültür Merkezi'nde ise "Her Şeyin Başı Merkür" filmiyle yapılacak.

        Program 17 Ekim'de Kepez ve Manavgat'ta "Takıntılar", 18 Ekim'de Alanya'da "Gönül Yarası" ve Döşemealtı'nda "Takıntılar" filmleriyle devam edecek.

        19 Ekim'de Demre'de "Eşkıya", Gazipaşa'da "Gönül Yarası", 20 Ekim'de Kaş'ta "Takıntılar", Korkuteli ve Serik'te "Her Şeyin Başı Merkür" gösterilecek.

        21 Ekim'de Kemer ve Konyaaltı'nda "Eşkıya", 22 Ekim'de Aksu ve Kumluca'da "Gönül Yarası", 23 Ekim'de ise Finike'de "Her Şeyin Başı Merkür" ve Kepez'de "Eşkıya" saat 20.00'de sinemaseverlerle buluşacak.

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        Sinemaseverler gösterimleri ücretsiz seyredebilecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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