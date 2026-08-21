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        Antalya Büyükşehir Belediyesinden yağmur suyu altyapısına 787 milyon liralık yatırım

        Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü ekipleri, son 7 senede merkez ve ilçelerde gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında 787 milyon 270 bin 59 lira yatırımla 62 bin 821 metre yeni yağmur suyu hattı inşa etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.08.2026 - 16:18 Güncelleme:
        Antalya Büyükşehir Belediyesinden yağmur suyu altyapısına 787 milyon liralık yatırım

        Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü ekipleri, son 7 senede merkez ve ilçelerde gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında 787 milyon 270 bin 59 lira yatırımla 62 bin 821 metre yeni yağmur suyu hattı inşa etti.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Antalya’nın ihtiyaç duyulan bölgelerinde yeni yağmur suyu drenaj hatları oluşturan ASAT, yağışların ardından yaşanabilecek su baskınları ve taşkınların önüne geçmek için altyapıyı güçlendiriyor.

        Yapılan projelerle yağmur sularının düzenli, hızlı ve güvenli şekilde tahliye edilmesi sağlanırken, özellikle su birikintileri ve taşkınların önlenmesine yönelik çalışmalar gerçekleştiriliyor. Kent genelinde hayata geçirilen yağmur suyu yatırımları sayesinde yağışlı havalarda vatandaşların günlük yaşamını olumsuz etkileyen görüntülerin azaltılması ve yağmur suyunun kontrol altına alınması hedefleniyor.

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        ASAT, mevcut hatların sağlıklı şekilde çalışması için bakım ve temizlik çalışmalarını da periyodik olarak sürdürüyor. Ekipler tarafından robot kamera sistemleri ve kombine kanal temizleme araçları kullanılarak yağmur suyu hatlarının iç yapısı kontrol ediliyor.

        Zaman içerisinde hatlarda oluşan birikinti ve tıkanıklıklar temizlenerek yağışlar sırasında suyun kesintisiz şekilde tahliye edilmesi sağlanıyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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