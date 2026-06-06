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        Antalya ile Nürnberg arasındaki 22 yıllık "basın köprüsü" turizme de güç katıyor

        AYŞE YILDIZ - Antalya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) ile Nürnberg Basın Kulübünün (Presseclub Nürnberg) 22 yıldır sürdürdüğü kardeşlik protokolü, iki ülke ilişkilerinin yanı sıra turizme ve ekonomiye de katkı sunuyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.06.2026 - 11:05 Güncelleme:
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        Antalya ile Nürnberg arasındaki 22 yıllık "basın köprüsü" turizme de güç katıyor

        AYŞE YILDIZ - Antalya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) ile Nürnberg Basın Kulübünün (Presseclub Nürnberg) 22 yıldır sürdürdüğü kardeşlik protokolü, iki ülke ilişkilerinin yanı sıra turizme ve ekonomiye de katkı sunuyor.

        AGC ile Nürnberg Basın Kulübü arasında 2004'te imzalanan kardeşlik protokolü kapsamında, bir yıl Antalyalı heyet Nürnberg'e, diğer yıl da Nürnbergli heyet Antalya'ya gelerek önemli ziyaretler, kültür gezileri düzenleniyor, fikir alışverişinde bulunuyor.

        Sorunların çözümü için de girişimlerde bulunuluyor, iki kentin tanıtımına yönelik aktiviteler gerçekleştiriliyor.

        Nürnberg Basın Kulübü Başkanı Siegfried Zelnhefer, AA muhabirine, AGC ile kardeşlik ilişkilerinin aslında 1997'ye dayandığını ancak protokolün 2004'te imzalandığını söyledi.

        İki cemiyet arasındaki ilişkinin 30 yıllık mazisi olduğuna dikkati çeken Zelnhefer, Antalya Belediyesi ile Nürnberg Belediyesinin de kendilerinden daha önce "kardeş kent" protokolü imzaladıklarını hatırlattı.

        İki ülke arasındaki en önemli taşıyıcı sütunlardan birinin AGC ile Nürnberg Basın Kulübünün kardeşliği olduğunu ifade eden Zelnhefer, şunları kaydetti:

        "Her iki kentin gazetecileri, kültür, örf ve adetler hakkında kendi kentlerine haberler taşımakta. Böylelikle iki kent arasında bir köprü kurulmasına çok büyük katkı sağlamaktalar. Anlaşma imzaladığımızda her iki taraf da birbirimizi karşılıklı, düzenli olarak ziyaret edeceğimiz konusunda sözleştik. Demokrasi, özgürlük ve basın özgürlüğü temelinde faaliyetlerimizi yürüteceğimize dair birbirimize söz verdik. Tüm bunlar için karşılıklı heyetler kurarak birbirimizi ziyaret etme kararı da aldık. Bir sene biz Antalya'ya gelmek üzere, diğer sene Antalyalıların Nürnberg'e gelmek üzere anlaştık."

        Zelnhefer, birçok gazetecinin iki kenti tanımasını, izlenimlerini ülkelerine götürmelerini sağladıklarını vurguladı.

        Her geçen yıl iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da güçlendiğine işaret eden Zelnhefer, "Her ne kadar iki ülke arasındaki inişli çıkışlı ilişkilerin bazen etkisinde kalmasına rağmen ilişkilerimiz çok güzel şekilde gelişerek devam etti. Çünkü bizler gazeteciyiz, birinci görevimiz karşılıklı gördüklerimizi haberleştirmek, bilgiyi yaymak. Bu amaca iyi hizmet ettiğimizi düşünüyorum. En büyük hedefimiz 22 yıldır devam eden kardeşlik ilişkilerimizi gelecekte de sürdürmek, ilerletmek ve geliştirmektir." diye konuştu.

        - "Kardeşlik köprüsü örnek bir çalışma"

        AGC Başkanı İdris Taş ise devraldıkları bayrağı en üst seviyeye çıkarmak için gece gündüz çalıştıklarını, kardeşliğin ilerlemesi için üst düzey çalışmalar yaptıklarını vurguladı.

        Çalışmalarda deneyim paylaşımı olduğunu söyleyen Taş, karşılıklı kültür ve medya ziyaretleriyle gerek Alman gerekse Türk gazetecilerin karşılıklı birbirlerini tanımalarının, hiçbir şekilde dil, din, ırk, mezhep ayrımı yapmaksızın dünya insanını kucaklamalarının, güzel haber çıkarmalarının önemini anlattı.

        Eskiden Almanya'da birçok soydaşın sıkıntılarını, sorunlarını aktararak çözüme kavuşturulmasına katkı sunduklarını vurgulayan Taş, şöyle devam etti:

        "20 yıl önce geldiğimizde Almanya'nın Türklere bakış açısı farklıydı. Emniyet müdürlüğüne, şirketlere gidiyoruz Türkler de var. Türkler kendi iş yerlerini kurmuşlar. Eskiden 20-30 bin Nürnbergli turist gelirken artık 500 bine yakın misafir geliyor. Turizme, ekonomiye ciddi manada katkısı var. Karşılıklı işbirliği içerisinde iki ülkenin ekonomik, kültürel, mesleki deneyim paylaşımları başta olmak üzere her alana katkısı var. Bu kardeşlik köprüsü, dünyaya örnek bir çalışma. Bu kardeşliği sürdürmek, organizasyonları yapmak hiç kolay değil. Çünkü ekonomik anlamda da ciddi maliyetler getiriyor."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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