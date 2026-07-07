Antalya merkezli 6 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 12 şüpheli yakalandı
Antalya merkezli 6 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı.
Antalya merkezli 6 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılınca yürütülen soruşturma kapsamında, incelenen 17 şüphelinin banka hesaplarında suçtan elde edildiği değerlendirilen 1 milyar 325 milyon 509 bin lira para hacmi tespit edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Antalya merkezli 6 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 12 şüpheli yakalandı. Zanlılardan 1'inin yurt dışında olduğu tespit belirlendi.
Diğer 4 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.
Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca, 100 bin lira ve çok sayıda dijital malzeme ele geçirildi.
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