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        Antalya merkezli 6 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 12 şüpheli yakalandı

        Antalya merkezli 6 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.07.2026 - 15:15 Güncelleme:
        Antalya merkezli 6 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 12 şüpheli yakalandı

        Antalya merkezli 6 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı.

        Antalya Cumhuriyet Başsavcılınca yürütülen soruşturma kapsamında, incelenen 17 şüphelinin banka hesaplarında suçtan elde edildiği değerlendirilen 1 milyar 325 milyon 509 bin lira para hacmi tespit edildi.


        İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Antalya merkezli 6 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 12 şüpheli yakalandı. Zanlılardan 1'inin yurt dışında olduğu tespit belirlendi.


        Diğer 4 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

        Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca, 100 bin lira ve çok sayıda dijital malzeme ele geçirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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