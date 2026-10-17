Antalya Valiliğinden çocuk güzellik yarışması açıklaması:

Antalya Valiliği, Antalya'da 4-13 yaş grubundaki çocukların katılımıyla düzenlenmesi planlanan organizasyonun iptal edildiğini, konuya ilişkin idari ve hukuki sürecin titizlikle yürütüleceğini bildirdi.

Antalya Valiliğinden yapılan açıklamada, bazı basın yayın organları ve dijital mecralarda Antalya'da 4-13 yaş grubundaki çocukların katılımıyla güzellik yarışması düzenleneceğine ilişkin haberlerin yer aldığı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından söz konusu organizasyon hakkında suç duyurusunda bulunulmuş, gerekli incelemeler başlatılmış olup organizasyon iptal edilmiştir. Çocuklarımızın bedensel, zihinsel ve psikososyal gelişimlerinin korunması, haklarının gözetilmesi ve her türlü olumsuz etkiden uzak tutulması esas olup, konuya ilişkin idari ve hukuki süreç titizlikle yürütülecektir."