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        Antalya Valiliğinden çocuk güzellik yarışması açıklaması:

        Antalya Valiliği, Antalya'da 4-13 yaş grubundaki çocukların katılımıyla düzenlenmesi planlanan organizasyonun iptal edildiğini, konuya ilişkin idari ve hukuki sürecin titizlikle yürütüleceğini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2026 - 14:41 Güncelleme:
        Antalya Valiliğinden çocuk güzellik yarışması açıklaması:

        Antalya Valiliği, Antalya'da 4-13 yaş grubundaki çocukların katılımıyla düzenlenmesi planlanan organizasyonun iptal edildiğini, konuya ilişkin idari ve hukuki sürecin titizlikle yürütüleceğini bildirdi.

        Antalya Valiliğinden yapılan açıklamada, bazı basın yayın organları ve dijital mecralarda Antalya'da 4-13 yaş grubundaki çocukların katılımıyla güzellik yarışması düzenleneceğine ilişkin haberlerin yer aldığı belirtildi.

        Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

        "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından söz konusu organizasyon hakkında suç duyurusunda bulunulmuş, gerekli incelemeler başlatılmış olup organizasyon iptal edilmiştir. Çocuklarımızın bedensel, zihinsel ve psikososyal gelişimlerinin korunması, haklarının gözetilmesi ve her türlü olumsuz etkiden uzak tutulması esas olup, konuya ilişkin idari ve hukuki süreç titizlikle yürütülecektir."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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