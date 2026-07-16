Antalya'da 10 yıl sonra aydınlatılan cinayetin sanığına ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi

Antalya'da 10 yıl sonra aydınlatılan Samiye Karabıyık cinayetinin sanığı, ilk duruşmada ağırlaştırılmış müebbet ve 16 yıl hapis cezasına çarptırıldı.



Antalya 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Murtaza Karaca ile müştekiler ve taraf avukatları katıldı.



Duruşmada savunma yapan Karaca, maktulü tanımadığını, böyle bir olayı da hatırlamadığını öne sürdü.



Maktul ile hiç karşılaşmadığını savunan Karaca, şu an başka bir cinayet suçlaması sebebiyle cezaevinde bulunduğunu kaydetti.



- İlk duruşmada karar çıktı



Maktulün oğlu Yaşar Karabıyık, maktul annesinin yalnız yaşadığını, evine gittiğinde kapı ve pencerelerin kapalı olması üzerine kız kardeşi Elmas'ı çağırdığını belirtti.



Kız kardeşinin yedek anahtarla eve girdiğini ve annesini ölü bulduğunu dile getiren Karabıyık, sanıktan şikayetçi olduklarını söyledi.



Elmas Erdem de ağabeyinin araması üzerine annesinin evine gittiğini, yedek anahtarla kapıyı açtığını ifade ederek, "İçeri girdiğimde annemi mutfakta yerde yatar vaziyette buldum. Alt kıyafetleri yoktu. Evin içerisi de dağınık vaziyetteydi." diye konuştu.



Esas hakkındaki son görüşünü açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın "kasten öldürme" ve "nitelikli cinsel saldırı" suçlarından cezalandırılmasını talep etti.



Aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığı "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "nitelikli cinsel saldırı" suçundan da 16 yıl hapis cezasına çarptırdı. Cezalarda indirim uygulanmadı.



- Olay



Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri 29 Şubat 2016'da öldürülen Samiye Karabıyık'ın faili meçhul kalan dosyasını yeniden açarak, incelemeye başlamıştı.



Cinayetin 14 Haziran 2019'da Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde öldürülen Gürcistan uyruklu 61 yaşındaki Ketevan Katamadze cinayeti ile benzerlikler taşıması üzerine, bu suçtan tutuklanarak cezaevine gönderilen sanık Murtaza Karaca'nın DNA örneği ile Samiye Karabıyık olayından elde edilen DNA örneğinin aynı olduğu belirlenmişti.



Karaca, 27 Ocak 2026'da sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince Samiye Karabıyık'ı "kasten öldürme" suçundan da tutuklanmıştı.

