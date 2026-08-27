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        Antalya'da 142 bin makaron ve 4 bin 585 şişe kaçak içki ele geçirildi

        Antalya'da polis ekiplerince düzenlenen operasyonlarda 142 bin 280 makaron (filtreli sigara kağıdı) ve 4 bin 585 şişe kaçak içki ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.08.2026 - 15:59 Güncelleme:
        Antalya'da 142 bin makaron ve 4 bin 585 şişe kaçak içki ele geçirildi

        Antalya'da polis ekiplerince düzenlenen operasyonlarda 142 bin 280 makaron (filtreli sigara kağıdı) ve 4 bin 585 şişe kaçak içki ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde kaçakçılığın önlenmesine yönelik son bir haftada çalışma yürütüldü.

        Bu kapsamda 1 tabanca ve 47 fişek ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli hakkında "6136 sayılı Kanun'a muhalefet etmek" suçundan adli işlem yapıldı.

        Muratpaşa, Aksu, Kepez, Alanya ve Manavgat ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda iş yeri, depo ve ikametlerde arama gerçekleştirildi.

        Aramalarda 142 bin 280 makaron, 6 bin 456 paket kaçak sigara, 4 bin 585 şişe kaçak içki, 860 litre kaçak içki, 214 kilogram tütün ve 17 elektronik sigara ele geçirildi.

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        Ekipler, 15 olayda 18 şüpheli hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet kapsamında adli işlem yaptı.

        Öte yandan, aranan şahıslara yönelik çalışmalarda 1 şüpheli yakalandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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