Antalya'da 15 Temmuz Dijital Deneyim Merkezi bugün açılacak
Antalya'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında hazırlanan "15 Temmuz Dijital Deneyim Merkezi" bugün ziyaretçileriyle buluşacak.
Antalya'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında hazırlanan "15 Temmuz Dijital Deneyim Merkezi" bugün ziyaretçileriyle buluşacak.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda, Antalya Valiliğinin destekleriyle Digiverse Deneyim Evreni'nde kurulan deneyim merkezinin açılışı, bugün saat 17.45'te Antalya Valisi Hulusi Şahin'in katılımıyla gerçekleştirilecek.
15-22 Temmuz tarihlerinde her gün 10.00-22.00 saatlerinde ziyarete açık olacak merkezde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün anlam ve önemine ilişkin görsel ve dijital içerikler, etkileşimli uygulamalar ile deneyim alanları yer alacak.
Ziyaretçiler, dijital teknolojiler aracılığıyla 15 Temmuz gecesinde yaşananları farklı içeriklerle deneyimleme ve tarihi hafızayla etkileşim kurma imkanı bulacak.
Başta çocuklar, gençler ve öğrenciler olmak üzere toplumun tüm kesimine hitap edecek şekilde tasarlanan merkezin, milli birlik ve beraberlik bilincinin güçlendirilmesine, toplumsal hafızanın canlı tutulmasına ve 15 Temmuz ruhunun gelecek nesillere aktarılmasına katkı sunması hedefleniyor.
Yüksek ziyaretçi kapasitesi ve teknolojik altyapısıyla hazırlanan deneyim merkezi, 22 Temmuz'a kadar vatandaşların ziyaretine açık olacak.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.