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        Antalya'da 3 aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı

        Antalya'nın Serik ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2026 - 15:02 Güncelleme:
        Antalya'da 3 aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı

        Antalya'nın Serik ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

        Antalya-Alanya D400 kara yolu Serik Caddesi'nde sürücüsü öğrenilemeyen 07 AVM 398 plakalı kamyonet, önünde ilerleyen H.Ş. idaresindeki 46 AJS 582 plakalı otomobile çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, önünde seyreden N.P. yönetimindeki 26 AFG 231 plakalı otomobile çarparak durdu.

        Kazada, otomobil sürücüsü H.Ş. ile araçta yolcu olarak bulunan B.Ş. yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Kazanın görgü tanığı Hakan Şakar, "Kamyonet önümüzde seyrederken son anda frene bastı ve önündeki otomobile çarptı. O da diğer otomobile çarptı. Kazada hafif yaralılar var." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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