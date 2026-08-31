Antalya'da 5 ilçedeki üreticilere sulama borusu desteği verildi

Antalya'nın Alanya, Serik, Elmalı, Gündoğmuş ve Konyaaltı ilçelerinde kırsal mahallelerdeki üreticilere 12 bin 300 metre sulama borusu desteği sağlandı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kırsal kalkınmayı desteklemek amacıyla üreticilere sulama borusu desteği sürüyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Sertaç Gökhan, Kaş'tan Gazipaşa'ya 19 ilçede tarımsal altyapıya yönelik desteklerle kırsal bölgelerin ihtiyaçlarına çözüm ürettiklerini belirtti.

Alanya ilçesine bağlı Sapadere, Bademağacı, Yaylakonak ve Bıçakçı mahallelerine, Serik ilçesinin Hasdümen ile Konyaaltı ilçesinin Çağlarca mahallelerine toplam 5 bin 900 metre boru teslimatı gerçekleştirildiğini anlatan Gökhan, "Ayrıca Alanya'nın Öteköy, Taşbaşı, Bayır ve Değirmendere, Gündoğmuş'un Çaltı ile Elmalı'nın da Gümüşyaka mahallelerine 6 bin 400 metre boru sevkiyatı sağlandı. Böylece Alanya, Serik, Elmalı, Gündoğmuş ve Konyaaltı'nda bulunan kırsal mahallelere toplam 12 bin 300 metre boru desteği sağlandı." ifadelerini kullandı.

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Gökhan, bu yıl içinde Antalya genelinde yaptıkları tespitler sonucunda vahşi sulamaların önüne geçmek amacıyla toplam 100 bin metre boru desteği vermeyi planladıklarını kaydetti.