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        Antalya'da 89 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu

        Antalya'nın Kepez ilçesinde yalnız yaşayan 89 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.08.2026 - 22:47 Güncelleme:
        Antalya'da 89 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu

        Antalya'nın Kepez ilçesinde yalnız yaşayan 89 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu.

        Yeşiltepe Mahallesi Ziya Gökalp Caddesi'ndeki bir apartmanda yalnız yaşayan İbrahim Ay'dan (89) bir süredir haber alamayan komşuları, daireden kötü koku gelmesi üzerine durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin yaptığı kontrolde Ay'ın hayatını kaybettiği belirlendi.



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