Antalya'da adada rahatsızlanan kişiye tıbbi tahliye

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Limanağzı mevkisinde karadan ulaşımı olmayan adada bir kişinin rahatsızlandığı ihbarı üzerine bölgeye ekip yönlendirildi.

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