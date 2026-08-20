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        Antalya'da adada rahatsızlanan kişiye tıbbi tahliye

        Antalya'nın Kaş ilçesinde adada rahatsızlanan bir kişi Sahil Güvenlik ekiplerince tahliye edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.08.2026 - 22:19 Güncelleme:
        Antalya'da adada rahatsızlanan kişiye tıbbi tahliye

        Antalya'nın Kaş ilçesinde adada rahatsızlanan bir kişi Sahil Güvenlik ekiplerince tahliye edildi.

        Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Limanağzı mevkisinde karadan ulaşımı olmayan adada bir kişinin rahatsızlandığı ihbarı üzerine bölgeye ekip yönlendirildi.

        Ekipler tarafından tıbbi tahliyesi gerçekleştirilen kişi, hastaneye kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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