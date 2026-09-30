Antalya'da aile sağlığı merkezinin temeli törenle atıldı

Antalya'da Aksu Belediyesi tarafından arsa tahsisi gerçekleştirilen, hayırsever iş insanı Mehmet Yüksel'in katkılarıyla Cihadiye Mahallesi'nde yapılacak Aksu Fatma-Şevket Yüksel Aile Sağlığı Merkezi'nin temeli törenle atıldı.

Aksu Fatma-Şevket Yüksel Aile Sağlığı Merkezi, 420 metrekare arsa üzerinde zemin kat ve iki kat olmak üzere toplam 3 katlı olarak inşa edilecek. Bina, 11 metre yüksekliğe ve toplam 504 metrekare kapalı alana sahip olacak.

9 hekim kapasitesiyle hizmet vermesi planlanan merkezde 9 muayene odası, 2 tıbbi müdahale odası, 2 gebe izlem odası, aşı izlem odası ve bebek bakım odasının yanı sıra hasta bekleme ve dolaşım alanları ile idari ve teknik birimler bulunacak.

REKLAM

Merkez, başta Cihadiye ve Pınarlı mahalleleri olmak üzere bölge halkına birinci basamak sağlık hizmeti sunacak.

AK Parti Antalya Milletvekili Mustafa Köse, törende yaptığı konuşmada, Antalya'daki sağlık yatırımlarının sürdüğünü belirterek Aksu Devlet Hastanesinin de birkaç ay içinde hizmete alınmasının planlandığını söyledi.

Hayırsever Mehmet Yüksel'e katkılarından dolayı teşekkür eden Köse, Aile Sağlığı Merkezinin bölge halkına hayırlı olmasını diledi.

Kepez Kaymakamı Suat Dervişoğlu da sağlık hizmetlerinin vatandaşlara hızlı, etkin ve verimli şekilde ulaştırılmasının önemine dikkati çekti.

Aksu'da 9 hekimli aile sağlığı merkezinin temel atma töreninde vatandaşlarla bir araya geldiklerini belirten Dervişoğlu, birinci basamak sağlık hizmetlerinin vatandaşla sağlık personeli ve doktorlar arasında güçlü bağ kurulması açısından önemli olduğunu söyledi.

REKLAM

Antalya'nın sağlık hizmetleri açısından iyi bir noktada bulunduğunu ifade eden Dervişoğlu, aile sağlığı merkezlerinin vatandaşlara hizmet sunulan etkin birimler arasında yer aldığını kaydetti.

Dervişoğlu, sağlık yatırımlarında hayırseverlerin katkısının önemine işaret ederek, merkezin yapımını üstlenen Mehmet Yüksel'e teşekkür etti.

Belediye ve Sağlık Müdürlüğünün çalışmalara öncülük etmesinin de önemli olduğunu belirten Dervişoğlu, merkezin çocuklar, gençler, kadınlar ve yaşlıların sağlık hizmetlerine erişimine katkı sağlayacağını dile getirdi.

Merkezin Aksu ve Cihadiye Mahallesi'ne hayırlı olmasını dileyen Dervişoğlu, yatırımın en kısa sürede tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulmasını temenni etti.

REKLAM

Aksu Belediye Başkanı İsa Yıldırım da ilçede sağlık hizmetlerindeki ihtiyaçların giderilmesine yönelik çalışmalar yürüttüklerini belirtti.

Yıldırım, Cihadiye Mahallesi'ndeki aile sağlığı merkezinin hayırsever Mehmet Yüksel'in katkılarıyla ilçeye kazandırılacağını ifade etti.

Aksu Belediyesi olarak Çalkaya Mahallesi'nde de yeni bir sağlık ocağı projesi hazırladıklarını aktaran Yıldırım, "Aksu Belediyesi, hemen belediye binamızın karşısında Çalkaya Mahallesi'nde yeni bir sağlık ocağı projesini hazırladı şu anda. İl Sağlık Müdürümüzle yazışmalarımız devam etmekte. İnşallah oradaki sağlık ocağımız 1100 metrekare kapalı bir alana sahip olacak, erken kanser tanı merkezi, 112 acil servisi, fizyoterapi bölümüyle Aksu'nun en büyük sağlık ocağı olacak. Hemen ardından Kemerağzı Sağlık Ocağı yenilenecek. Yine belediyemiz tarafından Kemerağzı mahallemize de çok güzel bir sağlık ocağı yapılacak." dedi.

REKLAM

Antalya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Behzat Özkan ise Antalya'daki birinci basamak sağlık hizmetleri hakkında bilgi verdi.

Antalya'da aile hekimliğine kayıtlı nüfusun yaklaşık 2 milyon 770 bin olduğunu belirten Özkan, 283 aile sağlığı merkezi ve 1083 aile hekimliği birimiyle hizmet verildiğini bildirdi.

Özkan, son iki yılda yaklaşık 100 aile hekimliği biriminin hizmete dahil edildiğini ve bir aile hekimine düşen nüfusun 3 binden 2 bin 556'ya indirildiğini ifade etti.

Aksu'da ise 80 binin üzerinde kişinin aile hekimliğine kayıtlı olduğunu belirten Özkan, ilçede 12 aile sağlığı merkezi ve 32 aile hekimliği birimi bulunduğunu aktardı.

REKLAM

Temeli atılan merkezin 9 aile hekimliği biriminden oluşacağını kaydeden Özkan, merkezin hizmete girmesiyle ilçede aile hekimi başına düşen nüfusun 2 bin 300-2 bin 400 seviyelerine gerilemesinin beklendiğini söyledi.

Özkan, Aksu'da ayrıca 6 birimli Sağlıklı Hayat Merkezi kurulmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Sağlıklı Hayat Merkezlerinin koruyucu sağlık hizmetlerinde önemli işlev üstlendiğini vurgulayan Özkan, Antalya'daki merkez sayısını artırmayı hedeflediklerini ifade etti.

Merkezlerde kanser taramalarının yanı sıra diyetisyen, psikolog ve fizyoterapist desteği gibi hizmetlerin sunulduğunu belirten Özkan, vatandaşları bu hizmetlerden yararlanmaya çağırdı.

REKLAM

AK Parti Antalya İl Başkanı Ali Çetin de Aksu'nun gelişimi ve ihtiyaçlarının giderilmesi için çalışmaların sürdüğünü belirterek, sağlık merkezinin ilçeye ve Cihadiye Mahallesi'ne hayırlı olmasını diledi.

Hayırsever iş insanı Mehmet Yüksel, merkezin hayata geçirilmesine katkı sunanlara ve emeği geçenlere teşekkür ederek, sağlık merkezinin Aksu ve bölge halkına hayırlı olmasını diledi.

Konuşmaların ardından merkezin temel atma töreni gerçekleştirildi.