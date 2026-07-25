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        Antalya'da apartman dairesi yangında hasar gördü

        Antalya'nın Alanya ilçesinde apartman dairesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2026 - 19:56 Güncelleme:
        Antalya'da apartman dairesi yangında hasar gördü

        Antalya'nın Alanya ilçesinde apartman dairesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Güllerpınarı Mahallesi Karabüllü Sokak'taki dört katlı binanın birinci katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın sonucu evde hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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