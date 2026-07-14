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        Antalya'da apartmandaki ayakkabı hırsızlığı güvenlik kamerasınca kaydedildi

        Antalya'nın Serik ilçesinde bir apartmanda meydana gelen ayakkabı hırsızlığı güvenlik kameralarına yansıdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2026 - 12:35 Güncelleme:
        Antalya'da apartmandaki ayakkabı hırsızlığı güvenlik kamerasınca kaydedildi

        Antalya'nın Serik ilçesinde bir apartmanda meydana gelen ayakkabı hırsızlığı güvenlik kameralarına yansıdı.

        Orta Mahallesi'nde ayakkabılarının çalındığını fark eden apartman sakinleri, binanın güvenlik kamerası kayıtlarını izledi.


        Ayakkabıların kimliği henüz tespit edilemeyen bir kişi tarafından çalındığını gören mağdurlar, durumu polise bildirdi.


        Polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

        Güvenlik kamerası görüntülerinde şüphelinin apartmana girmesi, dairelerin önündeki ayakkabıları incelemesi ve bazılarını poşete koyarak binadan ayrılması yer alıyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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