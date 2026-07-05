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        Antalya'da "Aslan Balığı Avlama Yarışması" düzenlendi

        Antalya Büyükşehir Belediyesince, istilacı türlerle mücadele, sürdürülebilir balıkçılığı destekleme ve farkındalık oluşturma amacıyla düzenlenen yarışmada 151 aslan balığı avlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.07.2026 - 16:27 Güncelleme:
        Antalya'da "Aslan Balığı Avlama Yarışması" düzenlendi

        Antalya Büyükşehir Belediyesince, istilacı türlerle mücadele, sürdürülebilir balıkçılığı destekleme ve farkındalık oluşturma amacıyla düzenlenen yarışmada 151 aslan balığı avlandı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Demre Çayağzı Limanı'nda düzenlenen "Aslan Balığı Avlama Yarışması"na 7 takım ve 21 yarışmacı katıldı. Antalya kıyılarında yayılan ve deniz türlerine karşı ciddi zarar veren aslan balığının kontrol altına alınması amacıyla gerçekleştirilen etkinlik, renkli görüntülere sahne oldu.

        Sabah erken saatlerde başlayan yarışma sonrasında 151 aslan balığı yakalandı. Yarışmada, toplam 19 kilogram aslan balığı tutulurken, birinci olan takım 46 aslan balığı yakaladı. Birincilere maske, şnorkel ve aslan balığı maketi verilirken, dereceye giren yarışmacılar hediye çeki kazandı. Yakalanan aslan balıkları ise daha sonra özenle temizlenerek tadımları yapıldı.

        Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Lokman Atasoy, aslan balığının Akdeniz’e ait bir tür olmadığını, doğal yaşam alanının Kızıldeniz ve Hint Okyanusu bölgesi olduğunu belirtti.

        Kıyılarda 2014'ten itibaren görülmeye başladığını dile getiren Atasoy, şunları kaydetti:

        "Doğal avcısı olmadığı için çok rahat yayılım gösterdi ve yerli balık türlerinin popülasyonunu ciddi şekilde etkiledi. Kontrollü avcılığı ve sürdürülebilir balıkçılığı desteklemek, aslan balığı popülasyonunu kontrol altında tutmak amacıyla bu etkinliği düzenledik. Aslan balığı besin değeri yüksek ve lezzetli bir balık. Dikenleri zehirli olsa da doğru şekilde temizlendiğinde rahatlıkla tüketilebiliyor."

        Atasoy, aslan balığının ekonomik değerinin olduğunu da göstermeye çalıştıklarına dikkati çekerek, artık sofralara girmeye başladığını, Büyükşehir Belediyesinin EKDAĞ sosyal tesislerinde ve balık çarşısında da satışa sunulduğunu bildirdi.

        Yarışmada "En Büyük Aslan Balığı" kategorisinde birinci olan Hüseyin Ünel ise söz konusu yarışmanın Akdeniz'e yayılması gerektiğini vurgulayarak, "Denizlerimizde çok fazla istilacı tür var. Bunların bir an önce kontrol altına alınması gerektiğini düşünüyorum." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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