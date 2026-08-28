Antalya'da çalılık alanda çıkan yangın söndürüldü
Antalya'nın Kepez ilçesinde çalılık alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Giriş: 28.08.2026 - 15:05 Güncelleme:
Antalya'nın Kepez ilçesinde çalılık alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Altınova Mahallesi'nde ot, çalılık ve atıl durumdaki inşaat malzemelerinin bulunduğu alanda yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan alevlere müdahale etti.
Polis ekipleri de çevrede tedbir aldı.
Yangın, çevredeki ev ve iş yerlerine sıçramadan söndürüldü.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ