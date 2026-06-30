Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Antalya'da Çandır fasulyesi tohumları toprakla buluştu

        Antalya'da Çandır fasulyesi tohumları toprakla buluştu

        Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde belediyeye ait 5 bin metrekarelik alanda Çandır fasulyesi ekimi yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.06.2026 - 14:36 Güncelleme:
        Antalya'da Çandır fasulyesi tohumları toprakla buluştu

        Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde belediyeye ait 5 bin metrekarelik alanda Çandır fasulyesi ekimi yapıldı.


        Konyaaltı Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Yarbaşçandır Mahallesi'ndeki alana ilk tohumlar atıldı.


        Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan da ilçenin önemli değerlerinden ve coğrafi işaretli Antalya piyazının ana maddesi Çandır fasulyesinin ekim işlemine katıldı.


        Çandır fasulyesinin hasadını yaptıktan sonra belli bir kısmını tohumluk olarak sakladıklarını belirten Kotan, bir kısmını bölge halkına tohumluk olarak dağıttıklarını, belli bir kısmını da Çandır Fasulyesi Şenliği'nde halka pişirdiklerini kaydetti.

        Kotan, Çandır fasulyesinin coğrafi işaret ile tescillenme sürecinde son aşamaya gelindiği ve en yakın sürede müjdeli haberi paylaşacaklarını bildirdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İstanbul'da yarın hissedilen sıcaklığın 40 dereceyi bulması bekleniyor!
        İstanbul'da yarın hissedilen sıcaklığın 40 dereceyi bulması bekleniyor!
        Adalet Bakanı Gürlek: Şah damarlarını kesiyoruz
        Adalet Bakanı Gürlek: Şah damarlarını kesiyoruz
        Katar: İran ve ABD heyetleri Doha'da doğrudan görüşmeyecek
        Katar: İran ve ABD heyetleri Doha'da doğrudan görüşmeyecek
        TFF'den 'yabancı kuralı' açıklaması!
        TFF'den 'yabancı kuralı' açıklaması!
        Yapay zeka odaklı işten çıkartmalar!
        Yapay zeka odaklı işten çıkartmalar!
        Galatasaray'dan Can Uzun operasyonu!
        Galatasaray'dan Can Uzun operasyonu!
        Paşinyan'dan İsrail'in 1915 kararına dair açıklama
        Paşinyan'dan İsrail'in 1915 kararına dair açıklama
        "Askeri hastaneler yeniden açılmalı"
        "Askeri hastaneler yeniden açılmalı"
        TIR'a arkadan çarptı! Can kayıpları var!
        TIR'a arkadan çarptı! Can kayıpları var!
        Önce dua sonra secde!
        Önce dua sonra secde!
        2 belediye başkanına soruşturma izni
        2 belediye başkanına soruşturma izni
        Maktulün yaşı 16... 13 yaşındaki çocuk bıçakla öldürdü!
        Maktulün yaşı 16... 13 yaşındaki çocuk bıçakla öldürdü!
        Prenses dağa çıktı
        Prenses dağa çıktı
        Boşanma sonrası ilk açıklama
        Boşanma sonrası ilk açıklama
        Almanya'daki silahlı saldırının sebebi belli oldu!
        Almanya'daki silahlı saldırının sebebi belli oldu!
        'Dünyanın en güzel kızı' evlendi
        'Dünyanın en güzel kızı' evlendi
        Lewandowski'nin Antalya tutkusu
        Lewandowski'nin Antalya tutkusu
        Mezar yeri bakılırken resimle yeniden doğdu
        Mezar yeri bakılırken resimle yeniden doğdu
        Paris sokaklarında garip manzara!
        Paris sokaklarında garip manzara!
        Bacakları şişenler dikkat! Her neden masum değil
        Bacakları şişenler dikkat! Her neden masum değil

        Benzer Haberler

        Antalya'da hava sıcaklığı 38 derece oldu, sahillerde yoğunluk yaşandı
        Antalya'da hava sıcaklığı 38 derece oldu, sahillerde yoğunluk yaşandı
        Antalya falezleri için kritik uyarı: "Bu gidişle 50 metrede bir asansör, 50...
        Antalya falezleri için kritik uyarı: "Bu gidişle 50 metrede bir asansör, 50...
        Antalya'da ormanlık alanda çıkan yangın büyümeden kontrol altına alındı
        Antalya'da ormanlık alanda çıkan yangın büyümeden kontrol altına alındı
        AESOB Başkanı Adlıhan Dere: "Serbest piyasa, adil rekabetle güçlenir"
        AESOB Başkanı Adlıhan Dere: "Serbest piyasa, adil rekabetle güçlenir"
        Muratpaşa'nın mavi bayraklı plajlarında yaz keyfi
        Muratpaşa'nın mavi bayraklı plajlarında yaz keyfi
        Halk Ekmek 4 yılda 30 milyon ekmek üretti
        Halk Ekmek 4 yılda 30 milyon ekmek üretti