Antalya'da Çandır fasulyesi tohumları toprakla buluştu

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde belediyeye ait 5 bin metrekarelik alanda Çandır fasulyesi ekimi yapıldı.





Konyaaltı Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Yarbaşçandır Mahallesi'ndeki alana ilk tohumlar atıldı.





Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan da ilçenin önemli değerlerinden ve coğrafi işaretli Antalya piyazının ana maddesi Çandır fasulyesinin ekim işlemine katıldı.





Çandır fasulyesinin hasadını yaptıktan sonra belli bir kısmını tohumluk olarak sakladıklarını belirten Kotan, bir kısmını bölge halkına tohumluk olarak dağıttıklarını, belli bir kısmını da Çandır Fasulyesi Şenliği'nde halka pişirdiklerini kaydetti.



Kotan, Çandır fasulyesinin coğrafi işaret ile tescillenme sürecinde son aşamaya gelindiği ve en yakın sürede müjdeli haberi paylaşacaklarını bildirdi.

