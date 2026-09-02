Antalya'da Çevre Eğitim ve İnovasyon Merkezi, çevreye duyarlı öğrenciler yetiştiriyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Çevre Eğitim ve İnovasyon Merkezi, çevreye duyarlı altyapısı, yenilikçi uygulamaları ve öğrencilere yönelik eğitim modeliyle örnek oluyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, tüm atıkların sıfır atık prensibi doğrultusunda yönetildiği merkezde, güneş panellerinin yanı sıra gri su ve yağmur suyu geri kazanım sistemleri kullanılıyor.

Merkezde öğrencilere yönelik de teorik ve uygulamalı çevre eğitimleri veriliyor.

Film ve belgesel gösterimleri, söyleşiler, yaratıcı drama çalışmaları ve geri dönüşüm atölyelerinin gerçekleştirildiği merkez, farklı yaş gruplarına yönelik etkinliklere ev sahipliği yapıyor. 7-14 yaş arasındaki çocuklar için hazırlanan sanal gerçeklik odasında ise çevre temalı VR oyunlarıyla eğitimin daha interaktif hale getirilmesi amaçlanıyor. Oyunlar aracılığıyla deniz kaplumbağaları, istilacı türler, kuşlar, doğa ve yaban hayatı gibi konularda çocukların farkındalık kazanması sağlanıyor. Merkezde ayrıca atık plastiklerin yeniden değerlendirilmesine yönelik ileri dönüşüm atölyesi, hidroponik dikey tarım uygulamalarının öğretildiği topraksız tarım atölyesi ve hava koşullarına göre kullanılabilen açık atölye bulunuyor.

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Merkezin eğitim altyapısını geliştiren çalışmalardan biri olan Kübik Oda Projesi de iklim değişikliği konusunda interaktif bir öğrenme alanı oluşturuyor. İklim değişikliği temalı infografik ve video içerikleriyle desteklenen alan sayesinde ziyaretçilerin, küresel çevre sorunlarını daha anlaşılır ve etkileşimli bir biçimde deneyimlemesi amaçlanıyor.

Yaklaşık 4 yıl önce hizmete giren merkez, bugüne kadar binlerce ziyaretçiyi ağırladı.