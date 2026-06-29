Antalya'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Antalya'nın Kumluca ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.



Belen Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.



İhbar üzerine bölgeye, Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.



Yangın, ekiplerin karadan ve havadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.



Ekipler, bölgede soğutma çalışması yapıyor.

