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        Antalya'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

        Antalya'nın Kumluca ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.06.2026 - 12:09 Güncelleme:
        Antalya'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

        Antalya'nın Kumluca ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

        Belen Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye, Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yangın, ekiplerin karadan ve havadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

        Ekipler, bölgede soğutma çalışması yapıyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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