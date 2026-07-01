Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Antalya'da "Denizcilik ve Kabotaj Bayramı" kutlandı

        Antalya'da "Denizcilik ve Kabotaj Bayramı" kutlandı

        Antalya'da "1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı" dolayısıyla tören ve çeşitli etkinlikler düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2026 - 13:14 Güncelleme:
        Antalya'da "Denizcilik ve Kabotaj Bayramı" kutlandı

        Antalya'da "1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı" dolayısıyla tören ve çeşitli etkinlikler düzenlendi.

        Kaleiçi Yat Limanı'ndaki programa, Vali Yardımcısı Suat Seyitoğlu, protokol üyeleri ve kurum temsilcileri katıldı.

        Program kapsamında Seyitoğlu ve protokol üyeleri, deniz şehitleri anısına denize çelenk bıraktı.

        Törenin ardından yatlar, tekneler ve deniz araçlarının katılımıyla kortej düzenlendi. Bazı vatandaşlar da tekneleriyle korteje eşlik etti.

        Kortej sırasında römorkörler su püskürterek gösteri sundu.

        Etkinlikler, deniz kortejinin tamamlanmasının ardından sona erdi.

        - Demre'deki kutlamalar

        Demre Belediyesince "3. Likya Deniz Bayramı Festivali" kapsamında Üçağız Mahallesi'nde etkinlik düzenlendi.

        Belediye Başkanı Fahri Duran, gün boyu düzenlenen yüzme, kano, tekne ve yağlı direk yarışlarında mücadele eden tüm katılımcıları kutladı.

        Dün Reyhan Karaca'nın sahne aldığı konserde de festival coşkusunu hep birlikte yaşadıklarını belirten Duran, "Festival bugün Çayağzı'nda devam edecek. Tüm hemşehrilerimizi festival coşkusunu birlikte yaşamaya davet ediyorum." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sağanak yağış geliyor! Yurdun büyük bölümünde etkili olacak!
        Sağanak yağış geliyor! Yurdun büyük bölümünde etkili olacak!
        Bir zamanlar gelen yabancı devlet adamlarını yatıracak yatağı bile olmayan Türkiye, NATO Zirvesi’ni şimdi bu binada yapıyor!
        Bir zamanlar gelen yabancı devlet adamlarını yatıracak yatağı bile olmayan Türkiye, NATO Zirvesi’ni şimdi bu binada yapıyor!
        Efsaneye veda
        Efsaneye veda
        Trump: İran ile çok iyi anlaşıyoruz
        Trump: İran ile çok iyi anlaşıyoruz
        BDDK'dan 'evim' sistemlerine düzenleme
        BDDK'dan 'evim' sistemlerine düzenleme
        YÖK'ten geleceğin mesleklerine yönelik 16 yeni program
        YÖK'ten geleceğin mesleklerine yönelik 16 yeni program
        Tam 1758 adet Cumhuriyet... 72 milyon TL'yi kaptırdı acı tecrübesini anlattı!
        Tam 1758 adet Cumhuriyet... 72 milyon TL'yi kaptırdı acı tecrübesini anlattı!
        Sosyal medyada kurallar değişti
        Sosyal medyada kurallar değişti
        En düşük emekli aylığı ne kadar olacak?
        En düşük emekli aylığı ne kadar olacak?
        Duran'da sona doğru!
        Duran'da sona doğru!
        PlayStation'da fiziksel disk üretimi sonlanıyor!
        PlayStation'da fiziksel disk üretimi sonlanıyor!
        AB heyetinin Ankara ziyareti
        AB heyetinin Ankara ziyareti
        100 bin kişi yönetimi robota bıraktı
        100 bin kişi yönetimi robota bıraktı
        Yürek yakan olay... Kiraz uğruna canından oldu!
        Yürek yakan olay... Kiraz uğruna canından oldu!
        Evlilikteki kırmızı çizgisini açıkladı
        Evlilikteki kırmızı çizgisini açıkladı
        Denizde aşka geldiler
        Denizde aşka geldiler
        Büyük kararlar için bekleyin!
        Büyük kararlar için bekleyin!
        Trabzonspor'dan 4 transfer birden!
        Trabzonspor'dan 4 transfer birden!
        Mbappe, Dünya Kupası'nın zirvesinde!
        Mbappe, Dünya Kupası'nın zirvesinde!
        "Ölümden korkuyorum"
        "Ölümden korkuyorum"

        Benzer Haberler

        Kadın Danışma Merkezi'nde sabah sporu
        Kadın Danışma Merkezi'nde sabah sporu
        Büyükşehir'in aşure ikramları sürüyor
        Büyükşehir'in aşure ikramları sürüyor
        Yaz aylarında anne ve bebek sağlığını korumanın 5 altın kuralı
        Yaz aylarında anne ve bebek sağlığını korumanın 5 altın kuralı
        Düdenbaşı'na taziye ve semt evi geliyor
        Düdenbaşı'na taziye ve semt evi geliyor
        Alev alev yanan yer "motosiklet serası" çıktı Ekim yapılamadığı için depo o...
        Alev alev yanan yer "motosiklet serası" çıktı Ekim yapılamadığı için depo o...
        Caretta yuvası 21 sahile araçla girmenin, ateş yakmanın cezası 699 bin TL
        Caretta yuvası 21 sahile araçla girmenin, ateş yakmanın cezası 699 bin TL