Antalya'da dilencinin üzerinden 17 bin lira çıktı
Antalya'da zabıta ekiplerince yakalanan dilencinin üzerinde 17 bin 180 lira bulundu.
Antalya'da zabıta ekiplerince yakalanan dilencinin üzerinde 17 bin 180 lira bulundu.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Antalya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, halkın huzur ve güvenliği için çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, kent genelinde gerçekleştirdikleri rutin denetimler kapsamında Kepez ilçesinde dilencilik yaptığı tespit edilen bir kişiye idari işlem uyguladı.
Ekiplere zorluk çıkaran dilencinin üzerinde 17 bin 180 lira bulundu.
Paraya ekiplerce el konuldu.
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