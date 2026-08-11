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        Antalya'da dilencinin üzerinden 17 bin lira çıktı

        Antalya'da zabıta ekiplerince yakalanan dilencinin üzerinde 17 bin 180 lira bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.08.2026 - 13:04 Güncelleme:
        Antalya'da dilencinin üzerinden 17 bin lira çıktı

        Antalya'da zabıta ekiplerince yakalanan dilencinin üzerinde 17 bin 180 lira bulundu.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Antalya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, halkın huzur ve güvenliği için çalışmalarını sürdürüyor.

        Ekipler, kent genelinde gerçekleştirdikleri rutin denetimler kapsamında Kepez ilçesinde dilencilik yaptığı tespit edilen bir kişiye idari işlem uyguladı.

        Ekiplere zorluk çıkaran dilencinin üzerinde 17 bin 180 lira bulundu.

        Paraya ekiplerce el konuldu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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