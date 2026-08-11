Antalya'da dilencinin üzerinden 17 bin lira çıktı

Ekipler, kent genelinde gerçekleştirdikleri rutin denetimler kapsamında Kepez ilçesinde dilencilik yaptığı tespit edilen bir kişiye idari işlem uyguladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Antalya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, halkın huzur ve güvenliği için çalışmalarını sürdürüyor.

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