Antalya'da dolandırıcılık şüphelisi bankada para çekerken yakalandı

Antalya'da dolandırıcılık olaylarında kullanıldığı belirlenen banka hesabından para çekmeye gelen şüpheli, polis ekiplerince suçüstü yakalandı.



İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, "nitelikli dolandırıcılık" suçlarına yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında, hesabını dolandırıcılık olaylarında kullandırdığı tespit edilen E.S.D'nin bankadan para çekmek üzere geleceği bilgisine ulaştı.



Yapılan incelemelerde, il dışında yaşayan S.B'nin kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan kişiler tarafından toplam 324 bin lira dolandırıldığı, bu paranın 100 bin liralık bölümünün E.S.D'nin hesabına gönderildiği belirlendi.



Polis ekiplerinin banka yetkilileriyle yaptığı görüşme sonucunda, mağdur tarafından gönderilen 100 bin liralık tutara bloke konuldu.



Şüpheli E.S.D, para çekmek amacıyla bankaya geldiği sırada polis ekiplerince suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.S.D, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.







