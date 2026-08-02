Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Antalya'da düzenlenen 55. Ayran Festivali'nde, Safiye Soyman ve Faik Öztürk sahne aldı

        Antalya'da düzenlenen 55. Ayran Festivali'nde, Safiye Soyman ve Faik Öztürk sahne aldı

        Antalya'nın Akseki ilçesine bağlı Cevizli Mahallesi'nde bu yıl 55'incisi düzenlenen Ayran Festivali'nde, sanatçılar Safiye Soyman ve Faik Öztürk konser verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.08.2026 - 15:51 Güncelleme:
        Antalya'da düzenlenen 55. Ayran Festivali'nde, Safiye Soyman ve Faik Öztürk sahne aldı

        Antalya’nın Akseki ilçesine bağlı Cevizli Mahallesi’nde bu yıl 55’incisi düzenlenen Ayran Festivali'nde, sanatçılar Safiye Soyman ve Faik Öztürk konser verdi.

        Cevizli Meydanı’nda sahne alan sanatçılar Safiye Soyman ve Faik Öztürk, seslendirdikleri eserlerle katılımcılara müzik dolu bir gece yaşattı.

        Programda konuşan Akseki Kaymakamı Yusuf Ilıca, festivalin mahalle kültürünün yaşatılması ve birlik beraberliğin güçlenmesi açısından önemli olduğunu belirtti.

        Akseki Belediye Başkanı İlkay Akca da Cevizli Ayran Festivali’nin ilçenin önemli kültürel etkinliklerinden biri olduğunu ifade ederek, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

        Cevizli Mahalle Muhtarı Harun Çınar ise gurbetçilerle mahalle halkını bir araya getiren etkinliğin dayanışmayı güçlendirdiğini vurguladı.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Şarkıcı Güllü'nün kızı hakkında iddianame hazırlandı!
        Şarkıcı Güllü'nün kızı hakkında iddianame hazırlandı!
        Heyecan sürüyor!
        Heyecan sürüyor!
        Dehşet! Çarptığı motosikletteki kişilerin üzerinden geçti!
        Dehşet! Çarptığı motosikletteki kişilerin üzerinden geçti!
        Barış Alper Yılmaz'a Everton kancası!
        Barış Alper Yılmaz'a Everton kancası!
        Bakan Gürlek duyurdu: Orman yangınlarıyla ilgili 6 şüpheli tutuklandı
        Bakan Gürlek duyurdu: Orman yangınlarıyla ilgili 6 şüpheli tutuklandı
        Bahçeli: "Terörsüz Türkiye, siyaset üstü bir konu olarak görülmeli"
        Bahçeli: "Terörsüz Türkiye, siyaset üstü bir konu olarak görülmeli"
        TFF'den "çipli top" kararı!
        TFF'den "çipli top" kararı!
        Bakan Çiftçi'den, yakalanan FETÖ'cü teröristle ilgili açıklama
        Bakan Çiftçi'den, yakalanan FETÖ'cü teröristle ilgili açıklama
        MİT'in yüz tanıma sistemiyle tespit edildi!
        MİT'in yüz tanıma sistemiyle tespit edildi!
        İstanbul Havalimanı'nda Avrupa rekoru
        İstanbul Havalimanı'nda Avrupa rekoru
        İspanya'dan yüzer bariyerli önlem
        İspanya'dan yüzer bariyerli önlem
        Kendine 'ölü' süsü vermek istediği ortaya çıktı!
        Kendine 'ölü' süsü vermek istediği ortaya çıktı!
        "Evleniyorlar"
        "Evleniyorlar"
        Akıllı telefonlarda batarya devrimi
        Akıllı telefonlarda batarya devrimi
        Sağlık çalışanlarına ömür boyu konser sözü
        Sağlık çalışanlarına ömür boyu konser sözü
        Etimesgut Belediyesi'ne yolsuzluk soruşturmasında yeni gelişme
        Etimesgut Belediyesi'ne yolsuzluk soruşturmasında yeni gelişme
        Trump çıkış kapısı arıyor
        Trump çıkış kapısı arıyor
        "Suudi Veliaht Prensi Trump'a endişesini iletti"
        "Suudi Veliaht Prensi Trump'a endişesini iletti"
        Mahkeme kararını verdi
        Mahkeme kararını verdi
        Alan çok binen yok
        Alan çok binen yok

        Benzer Haberler

        Motokuryeye döner bıçaklı saldırı iddiası Kopma derecesine gelen parmakları...
        Motokuryeye döner bıçaklı saldırı iddiası Kopma derecesine gelen parmakları...
        Özel sektör öğretmenleri için müstakil sendika kanunu talebi
        Özel sektör öğretmenleri için müstakil sendika kanunu talebi
        Antalya'da hissedilen sıcaklık 40 dereceyi gördü, sahiller doldu
        Antalya'da hissedilen sıcaklık 40 dereceyi gördü, sahiller doldu
        ASAT'tan COP31 öncesi altyapı hamlesi
        ASAT'tan COP31 öncesi altyapı hamlesi
        Antalya'da yolcu indirmek için duran midibüse tır arkadan çarptı: 11 yaralı
        Antalya'da yolcu indirmek için duran midibüse tır arkadan çarptı: 11 yaralı
        Antalya'da sıcaktan bunalanlar sahillerde yoğunluk oluşturdu
        Antalya'da sıcaktan bunalanlar sahillerde yoğunluk oluşturdu