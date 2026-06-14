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        Antalya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı

        Antalya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2026 - 22:20 Güncelleme:
        Antalya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı

        Antalya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.

        Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Döşemealtı ilçesinde çalışma başlatıldı.

        Yeşilbayır Mahallesi'nde belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, M.G. ve M.G'yi "Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına aldı.

        Şüphelilerin depo olarak kullandıkları iş yeri ve araçlarında yapılan aramada 34 kilo 200 gram skunk maddesi ele geçirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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