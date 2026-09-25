Antalya'da forklift ataşmanına çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
Antalya'nın Manavgat ilçesinde forklift ataşmanına çarpan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde forklift ataşmanına çarpan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Manavgat Sanayi Sitesi 2055 Sokak'tan 2075 Sokak istikametine seyreden Yiğit S. (17) yönetimindeki 07 BVU 732 plakalı motosiklet, Ş.Ç. idaresindeki forkliftin yük kaldırmak için kullanılan metal ataşmanına çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Sağlık personelinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Yiğit S, kurtarılamadı.
Forkliftin sürücüsü Ş.Ç. gözaltına alındı, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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